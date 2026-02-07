Rifiuti pericolosi sequestrata area di stoccaggio a Bellizzi | denunciati i titolari dell' azienda

La Polizia Municipale di Bellizzi ha messo sotto sequestro un’area nella zona industriale dove l’azienda aveva accumulato rifiuti pericolosi. I titolari dell'impresa sono stati denunciati. L’intervento segue controlli e segnalazioni di rischi ambientali.

Operazione della Polizia Municipale nella zona industriale. Convalidato il provvedimento dalla Procura, intimata la bonifica entro 24 ore. Avviata la revoca della concessione Un'intera area adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Municipale di Bellizzi all'interno della zona industriale cittadina. Nel corso dell'operazione, scattata a seguito di accertamenti sulle normative ambientali, gli agenti hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria i titolari dell'azienda che operava nel sito. Il provvedimento di sequestro è stato già convalidato dalla Procura della Repubblica.

