Appalti e logistica | come è fallita una delle azienda che consegnava anche per Gls

La crisi di un'azienda milanese che consegnava anche per Gls mette in evidenza le difficoltà del settore. Tre autisti, Giovanni, Marco e Francesco, hanno raccontato come di recente abbiano perso il lavoro. L’azienda aveva vinto un appalto importante, ma ora si trova in fallimento. La loro storia rappresenta una delle tante in un mercato sempre più fragile e imprevedibile.

Giovanni, Marco, Francesco. I nomi sono inventati, ma le storie sono vere. Lavoravano tutti come autisti per un’azienda milanese che aveva vinto un appalto con la multinazionale Gls. Si sono ritrovati dall’oggi al domani senza un’occupazione. “L’ho scoperto per caso”, racconta Giovanni. Nessuno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Appalti Logistica

Ultime notizie su Appalti Logistica

