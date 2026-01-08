Pollo da supermercato | oltre metà dei campioni contiene batteri resistenti biologico incluso

Recenti analisi su campioni di pollo da supermercato evidenziano che oltre la metà presenta batteri resistenti agli antibiotici, incluso il biologico. La presenza di questi microrganismi rappresenta un rischio per la salute pubblica, sottolineando l’importanza di controlli più accurati e di un consumo consapevole. La questione della contaminazione antibiotico-resistente rimane attuale e richiede attenzione da parte di produttori e consumatori.

La contaminazione della carne di pollo da parte di batteri resistenti agli antibiotici non è una novità, ma ogni nuova conferma rende il problema ancora più serio. Un recente test condotto in Germania riporta.

