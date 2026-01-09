operazione petrolio per trump il faccia a faccia con le big oil sul venezuela

Nel primo pomeriggio di venerdì, i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere americane si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere delle recenti operazioni sul settore in Venezuela. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le istituzioni e le aziende del settore energetico, in un contesto di attenzione crescente alle politiche petrolifere e alle implicazioni geopolitiche.

Quando, nel primo pomeriggio americano di venerdì, i manager a capo delle grandi compagnie petrolifere americane hanno varcato la soglia della Casa Bianca sapevano esattamente cosa aspettarsi. Una richiesta, formale, di impegno per il rilancio dell’industria del greggio in Venezuela. Sotto forma di investimento da 100 miliardi di dollari. Il campo, d’altronde, era già stato sminato a dovere, con alcune dichiarazioni dello stesso Donald Trump, rese a poche ore dall’incontro con i numero uno delle quattordici compagnie americane. Chiamate a fare quello che, finora, non è riuscito alla Cina che di miliardi in Venezuela ne ha investiti una sessantina: rendere una volta tanto efficaci le infrastrutture e i pozzi sudamericani, sotto i quali si celano un quinto delle riserve di petrolio dell’intero globo. 🔗 Leggi su Formiche.net

