Viola i domiciliari per fumare marijuana con la compagna | arrestato nuovamente un 36enne

La scorsa notte, i carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato di nuovo un uomo di 36 anni. Era fuori di casa mentre era ai domiciliari e fumava marijuana con la compagna. I militari lo hanno sorpreso e portato in caserma. L’uomo aveva già problemi con la giustizia e ora si trova di nuovo in manette.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un uomo di 36 anni per evasione. L'uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.L'intervento è scattato durante un controllo effettuato dai militari a.

