Incornato da un toro mentre passeggia in campagna | muore un uomo di 80 anni nel Tarantino

Un uomo di 80 anni è morto dopo essere stato incornato da un toro mentre passeggiava nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto. L'incidente è avvenuto durante una semplice passeggiata, quando il toro lo ha aggredito improvvisamente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. La zona è stata poi delimitata dalle forze dell'ordine.

Aggredito da un toro nelle campagne di Crispiano. Una passeggiata in campagna si è trasformata in tragedia nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto. Un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato violentemente aggredito da un toro mentre si trovava in una zona rurale del territorio jonico. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava camminando lungo una strada di campagna nel pomeriggio di venerdì 14 marzo quando è stato improvvisamente preso di mira dall’animale. Il toro, probabilmente fuggito da un recinto nelle vicinanze di un allevamento, lo avrebbe colpito alle spalle con violenza, provocandogli gravi ferite e diverse fratture. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Incornato da un toro mentre passeggia in campagna: muore un uomo di 80 anni nel Tarantino Articoli correlati Taranto, a 80 anni contadino muore incornato da un toroIncornato da un toro nelle campagne di Crispiano, in Puglia, un uomo è morto dopo il ricovero all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Incornato da un toro, muore in ospedale dopo i soccorsiUn uomo di 80 anni, di Crispiano, in provincia di Taranto, è morto in ospedale dopo essere stato incornato da un toro. Approfondimenti e contenuti su Incornato da un toro mentre passeggia... Temi più discussi: Incornato da un toro: muore in ospedale per le ferite; Napoli, ecco Aura: la nuova linea azzurra di creazioni artigianali; Bertagnolli oro, Mazzel, Pelizzari e De Silvestro argento nello sci: grande Italia alle Paralimpiadi; Accoltellato in casa, 27enne morto dopo un giorno di agonia: ascoltata la compagna. Incornato da un toro a Crispiano vicino Taranto, morto 80enne in ospedale dopo operazione: ferite troppo graviUn uomo di 80 anni è morto in ospedale dopo essere stato travolto e incornato da un toro nei campi a Crispiano, in provincia di Taranto ... virgilio.it Crispiano, 80enne muore incornato da un toroUn uomo è morto dopo essere stato incornato da un toro nell’agro di Crispiano. Si tratta di un 80enne pensionato, Pietro Forleo. Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 13 marzo. S ... trnews.it Agricoltore incornato da un toro: muore poco dopo il ricovero in ospedale - facebook.com facebook Taranto, a 80 anni contadino muore incornato da un toro x.com