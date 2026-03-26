Nella mattinata di oggi, nelle campagne tra Turi e Conversano, un uomo di 39 anni è stato coinvolto in un incidente con un toro. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato investito dall’animale, che lo ha incornato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’accaduto.

Tremendo incidente nelle campagne tra Turi e Conversano questa mattina. Un uomo di 39 anni è stato incornato da un toro. Stando a quanto si apprende, l’uomo era al lavoro quando l’animale lo ha aggredito mentre era di spalle. Sul posto è intervenuto il 118 che ha condotto il 39enne in ospedale, al Policlinico di Bari, dove è attualmente ricoverato rianimazione ed in prognosi riservata. L’uomo è intubato e con un quadro clinico complesso: trauma cranio facciale, trauma toracico con fratture costali multiple e pneumotorace a destra. Prognosi riservata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente nelle campagne tra Turi e Conversano: 39enne incornato da un toro

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