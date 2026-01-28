Incivili che abbandonano rifiuti | è pugno duro 19 multe con fermo del veicolo

La polizia locale di Genova ha lanciato una vera e propria caccia agli incivili che lasciano immondizia in strada. Nei giorni scorsi, sono state fatte 19 multe e alcune auto sono state ferme per aver abbandonato rifiuti, dimostrando che le forze dell’ordine non vogliono più tollerare questo comportamento. Gli agenti stanno intensificando i controlli in diverse zone della città, e chi viene sorpreso rischia multe salate e il fermo del veicolo.

Controlli della polizia locale nell'area di via Spallanzani, da tempo trasformata in una vera e propria discarica abusiva con materassi, mobili e divani. L'assessora Viscogliosi: "Chi infrange le regole, paga" Giro di vite della polizia locale di Genova contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio. Un tema molto sentito dai cittadini genovesi, che già nelle scorse settimane ha portato diverse sanzioni nei quartieri. L’operazione si è focalizzata soprattutto nelle aree ‘Ecovan’, zone destinate alla raccolta differenziata, che di recente erano state trasformate in vere e proprie discariche abusive a cielo aperto.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Rifiuti

Lodi Vecchio intensifica le misure contro l’abbandono di rifiuti nei fossi, adottando sanzioni più severe.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Genova Rifiuti

Argomenti discussi: Abbandona rifiuti in strada, 'sporcaccione' beccato dalla polizia locale: Ora si ricorderà la domenica; Svuota casa di un parente defunto e molla tutto fuori dai cassonetti, multato; Rifiuti pericolosi bruciati in un terreno a Fabrica di Roma, denunciati marito e moglie; Marino e rifiuti: dopo le critiche dell'opposizione sembra riavviarsi un minimo di controllo del territorio.

Incivili che abbandonano rifiuti: è pugno duro, 19 multe con fermo del veicoloControlli della polizia locale nell'area di via Spallanzani, da tempo trasformata in una vera e propria discarica abusiva con materassi, mobili e divani. L'assessora Viscogliosi: Chi infrange le rego ... genovatoday.it

La telecamera dei record: 24 ore dopo l'installazione pizzica due persone che abbandonano i rifiutiViene installata la telecamera di videosorveglianza e nell’arco di 24 ore l’occhio del grande fratello immortala due persone che abbandonano i rifiuti. monzatoday.it

Corso Italia, ci scrivono: "Ciao tel. Ti ho inviato la foto della mia macchina. Oggi ho avuto una bella sorpresa. Parcheggiata sotto casa e ritrovata così. Purtroppo gli incivili e i disonesti non abbandonano mai questa terra. Almeno un biglietto da visita potevi lasci - facebook.com facebook