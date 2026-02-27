Pugno duro contro chi abbandona i rifiuti | ancora multe e denunce con sospensione patente

La polizia locale ha intensificato i controlli per individuare e punire chi abbandona rifiuti in strada. Sono state emesse multe e denunce, con alcune patenti sospese, a chi è stato trovato in fallo. Le operazioni continuano con l’obiettivo di contrastare comportamenti irresponsabili e mantenere le aree pubbliche più pulite. Non sono stati comunicati nuovi dettagli sui numeri complessivi delle sanzioni.

Gli ultimi episodi a Molassana e Marassi in Val Bisagno, ma fioccano le sanzioni in tutta la città nelle ultime settimane Proseguono i controlli della polizia locale per stanare e sanzionare gli incivili che si ostinano ad abbandonare i rifiuti in strada. Un vero e proprio giro di vite, che già nelle scorse settimane ha portato a una raffica di sanzioni nei quartieri di Genova, multe che continuano a fioccare anche in questi giorni. Mercoledì 25 febbraio, a Molassana, gli agenti hanno concluso un'indagine sul conferimento irregolare di scarti riconducibili a un’attività produttiva del territorio. L’operazione ha avuto origine dalla... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova: Polizia Locale inflessibile, multe e indagini per chi abbandona rifiuti, anche sospensione patente.Genova, la Polizia Locale al Contrattacco: Niente Tolleranza per Chi Abbandona i Rifiuti Genova sta rispondendo con fermezza all’emergenza abbandono...

Incivili che abbandonano rifiuti: è pugno duro, 19 multe con fermo del veicoloControlli della polizia locale nell'area di via Spallanzani, da tempo trasformata in una vera e propria discarica abusiva con materassi, mobili e...

Temi più discussi: Pugno duro contro la pesca illegale: raffica di sequestri e multe per 17mile euro; Falconara, pugno duro contro i furbetti dei rifiuti: incastrati dalle telecamere, c'è chi lancia il sacchetto dal balcone; Fdi: Basta buonismo, pugno duro e vigilanza privata alle scuole; Trastevere, pugno duro contro la mala movida: petardi tra la folla e droga tra i vicoli.

Tenta di portar via bambina a Vinci, 'FdI: Non è episodio. Pugno duro e basta buonismoL’aggressione subita da una madre a Sovigliana, nei pressi dello Spazio Gioco di Villa Reghini, rappresenta il punto di rottura di un sistema che ... gonews.it

Sicurezza, Feltri applaude Meloni, Finalmente il pugno duro contro gli immigrati che delinquonoVittorio Feltri interviene nel dibattito sulla sicurezza con parole nette a sostegno dell’azione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, sottolineando la necessità di misure più incisive contro chi ... baritalianews.it

PUGNO DURO | I fatti si sono verificati nel giugno 2023. Gli imputati erano accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni per gli scontri con carabinieri e agenti di polizia e per i danni causati nell'area attorno allo stadio - facebook.com facebook

Con il decreto Caivano +50% di minori in cella Pugno duro contro gli stranieri non accompagnati È aumentata la risposta penale, il sistema ha perso la sua vocazione educativa La giustizia ha tradito i ragazzi Rachele Stroppa e Sofia Antonelli di Antigone l’Un x.com