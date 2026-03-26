Incidente sull’A2 tir contro il guardrail | ferito il conducente

Stamattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, un tir si è scontrato contro il guardrail. Il conducente del mezzo è rimasto ferito nell'incidente. La carreggiata in quella tratta è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Paura nella mattinata lungo l’ A2 del Mediterraneo, in direzione nord, tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Per cause ancora in fase di accertamento, il tir ha perso il controllo finendo contro il guardrail, con conseguenti disagi alla circolazione. Il conducente ferito. Il conducente del mezzo è rimasto ferito, ma fortunatamente non in maniera grave. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per accertamenti. Intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’ Anas, impegnati nella gestione del traffico e nelle operazioni di rimozione del veicolo incidentato. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Incidente sull’A2, tir contro il guardrail: ferito il conducente Articoli correlati Leggi anche: Incidente in A2, tir si schianta contro il guardrail: ferito il conducente Tir si schianta e si accartoccia sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, ferito il conducente: è graveIncidente stradale sulla autostrada A2 del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Polla. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidente sull Temi più discussi: Traffico rallentato sulla A2 tra Palmi e Gioia Tauro per incidente che coinvolge un tir - Inquieto Notizie; Incidente tra Palmi e Gioia Tauro sull’A2: coinvolto un mezzo pesante, traffico in tilt; Scontro tra due camion sull’autostrada A4, muore un uomo di 36 anni; Incidente sull’A24, tir perde la cabina all’uscita del Traforo. Incidente sull’A2 del Mediterraneo. Tir finisce contro un guardrail tra Petina e Sicignano degli AlburniAttimi di paura questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 64 in direzione nord, tra Petina e lo svincolo di Sicignano degli Alburni. Per cause da accertare, probabilmente anche per via ... ondanews.it Traffico rallentato sulla A2 tra Palmi e Gioia Tauro per incidente che coinvolge un tirTraffico rallentato da qualche ora sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud, nel tratto compreso tra Palmi e Gioia Tauro, a causa di un ... inquietonotizie.it Incidente sull’Aurelia: muore nello scontro contro un camion. Altri tre feriti, uno è grave Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2026/03/25/incidente-sullaurelia-muore-nello-scontro-contro-un-camion-ce-anche-un-ferito-grave/ clicca sul link in bio . . #mare - facebook.com facebook Incidente mortale sull'Aurelia, Bernardini: "Fare fronte comune per garantire sicurezza stradale" - x.com