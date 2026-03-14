Crispiano | incornato da un toro morto Oggi

Un uomo è stato incornato da un toro a Crispiano e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto questa mattina nel centro del paese, dove la vittima è stata colpita dall’animale durante un evento pubblico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La dinamica dell’incidente è al momento sotto accertamento.

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