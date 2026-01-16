Incidente tra Monopoli e Castellana Grotte | auto si ribalta e finisce nelle campagne

Nella giornata di oggi, sulla strada provinciale 237 tra Monopoli e Castellana Grotte, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale si è ribaltata e si è fermata nelle campagne circostanti. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 e sono in corso le verifiche delle autorità per chiarire le cause e le eventuali conseguenze.

Un incidente si è verificato attorno alle 13 sulla strada provinciale 237 tra Monopoli e Castellana Grotte, in provincia di Bari. Lo scontro ha coinvolto due auto. Uno dei veicoli è uscito di strada e si è ribaltato, terminando la corsa in un terreno agricolo.Sul posto sono giunti i vigili del.

