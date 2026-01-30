Questa notte si è verificato un incidente mortale sulla provinciale tra Bitonto e Palese. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando la morte di una persona e ferendo altri giovani coinvolti nello scontro. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il conducente di uno dei veicoli. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale nella notte in provincia di Bari. Ancora coinvolti dei giovani: lo scontro frontale tra due auto è accaduto sulla strada che va da Bitonto a Palese poco dopo la mezzanotte. Ad avere la peggio gli occupanti di una delle due auto. C'è un morto e si tratterebbe un giovane di 30 anni di Giovinazzo. Un altro giovane ferito è in gravi condizioni presso il Policlinico di Bari. Le auto coinvolte sono due utilitarie che, per cause da chiarire, si sono scontrate frontalmente per poi finire fuori strada. Per la vittima sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 che invece, ha stabilizzato il ferito trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente nella notte: c'è un morto. Scontro frontale sulla provinciale

Approfondimenti su Bitonto Palese

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bitonto Palese

Argomenti discussi: Tragedia a Foggia: violento impatto tra un'auto e un furgone in città, c'è una vittima; Incidente a Napoli, schianto nella notte: morto autista 55enne; Incidente a Velletri, auto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anni; Incidente sull'A22, i mezzi prendono fuoco: morti l'uomo e la donna all'interno del furgone.

Tamponamento fatale nella notte in A4: un morto e un ferito in codice rossoL'incidente si è verificato tra i caselli di Verona Est e Soave intorno alle ore 1. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco, che hanno estratto il deceduto dall'abitacolo, ed il personale del 118 ... veronasera.it

Tragedia sull'A4 nella notte: un morto e un uomo in condizioni disperateGrave incidente notturno sull’A4 tra Verona Est e Soave: un automobilista perde la vita, un altro ricoverato in condizioni critiche. nordest24.it

Morto nella notte il motociclista di Ferrera coinvolto nel drammatico incidente avvenuto ieri a Cunardo - facebook.com facebook