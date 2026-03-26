Incidente in Engadina | giovane italiano si schianta contro il guardrail

Un incidente si è verificato martedì sera lungo la strada del passo del Julier in Engadina. Un uomo di 28 anni, alla guida di un’auto con altri due passeggeri, ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Brutto incidente per un giovane italiano in Engadina. Martedì sera un 28enne, alla guida di un’auto con a bordo altri due passeggeri, è rimasto coinvolto in un violento schianto sulla strada del passo del Julier, riportando ferite insieme agli altri occupanti del veicolo. L’uomo stava percorrendo la strada nazionale N3 dal Julier Hospiz in direzione valle verso Silvaplana quando, dopo un lungo rettilineo, ha perso il controllo del mezzo in una curva a destra, andando a collidere sul lato sinistro contro il guardrail. Ne è seguita una sbandata di circa cento metri, con ulteriori urti, fino a quando l’auto si è fermata con la parte anteriore rivolta verso il passo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Incidente in Engadina: giovane italiano si schianta contro il guardrail Articoli correlati Incidente sulla variante di Avigliana: furgoncino si schianta contro il guardrail, conducente in ospedaleUn incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, sulla variante di Avigliana. L’auto si schianta contro il guardrail: paura per l’autistaHa perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail, riportando qualche lieve ferita al corpo: è questa una prima ricostruzione di...