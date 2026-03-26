Un incidente frontale lungo la Briantea ha coinvolto una moto, che ha preso fuoco dopo lo scontro. Un giovane poliziotto di 26 anni è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Gravissimo incidente stradale lungo la Briantea. Un poliziotto di 26 anni viene trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Come riferisce QuiComo il terribile schianto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 25 marzo lungo la statale Briantea, nel Comune di Montorfano. Il giovane centauro rimasto gravemente ferito è un poliziotto di 26 anni, residente a Lecco. Da quanto fino ad ora emerso la sua moto si è schiantata contro un’auto e poi ha preso fuoco. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato in Terapia Intensiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Incidente frontale, la moto prende fuoco: giovane poliziotto gravissimo in ospedale

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