Scontro frontale sulla Briantea la moto prende fuoco | poliziotto lecchese in terapia intensiva

Mercoledì 25 marzo, sulla statale Briantea all'incrocio con via Brianza in località Parravicina, nel comune di Montorfano, si è verificato un incidente frontale tra un'auto e una moto. La moto ha preso fuoco dopo l'impatto e un poliziotto lecchese coinvolto nell'incidente è stato trasportato in codice rosso in terapia intensiva. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica.

Grave incidente all'alba di mercoledì a Montorfano: un agente di 26 anni residente a Lecco è ricoverato al San Gerardo di Monza in condizioni critiche dopo lo schianto con un'auto in svolta Un violento incidente stradale si è verificato nella mattina di mercoledì 25 marzo sulla statale Briantea, all'incrocio con via Brianza in località Parravicina, nel comune di Montorfano (Como). Un agente della Polizia di Stato di 26 anni, residente a Lecco, è rimasto gravemente ferito dopo che la sua motocicletta si è schiantata contro un'automobile e ha successivamente preso fuoco. Il giovane si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni sono serie e la prognosi resta riservata: come riportato da QuiComo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Scontro frontale sulla Briantea, la moto prende fuoco: poliziotto lecchese in terapia intensiva Articoli correlati Dopo lo scontro la moto prende fuoco, il centauro deceduto sul colpoDrammatico incidente nel primo pomeriggio di venerdì all'altezza di Vergiano, a nulla sono valsi i disperati tentativi dei sanitari per rianimare il... Schianto devastante sulla Marecchiese: la moto prende fuoco dopo l'impatto, morto il centauroRimini, 13 marzo 2026 – Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Marecchiese, nel tratto riminese della...