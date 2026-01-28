Maltempo Italia maxi incidente in autostrada | circolazione interrotta

Nelle prime ore del pomeriggio, un maxi incidente ha bloccato l’autostrada in Italia. La circolazione si è interrotta di colpo, con file chilometriche di veicoli fermi. I soccorsi sono arrivati sul posto per gestire la situazione e aiutare le persone coinvolte. La strada rimane chiusa mentre si lavora per ripristinare la viabilità.

Nelle prime ore del pomeriggio la circolazione autostradale è stata improvvisamente interrotta a causa di un grave incidente, con lunghe colonne di veicoli fermi e il traffico completamente bloccato per consentire l'arrivo dei soccorsi. In un contesto già reso complicato dal maltempo e dalle precipitazioni nevose, l'autostrada si è trasformata in un punto critico, con automobilisti costretti ad attendere mentre le operazioni di emergenza prendevano forma. La giornata, del resto, è segnata da una fitta nevicata che sta interessando buona parte della regione, creando disagi diffusi alla viabilità.

Un grave incidente stradale ha coinvolto diversi mezzi sull’autostrada, causando una tragedia e interrompendo la circolazione.

