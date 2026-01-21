Nuovo disastro ferroviario in Spagna a Gèlida soccorsi andati avanti per tutta la notte e circolazione interrotta

Un nuovo incidente ferroviario si è verificato a Gèlida, in Catalogna, coinvolgendo il treno R4. I soccorsi sono proseguiti durante tutta la notte, mentre la circolazione ferroviaria rimane interrotta. Le autorità stanno gestendo le operazioni di emergenza e valutando le conseguenze dell'incidente.

I soccorsi ai passeggeri del treno R4 di Gèlida, in Catalogna, sono andati avanti per tutta la notte. Al momento il bilancio del nuovo disastro ferroviario che ha sconvolto la Spagna a pochi giorni dall'incidente avvenuto in Andalusia, è di 40 persone rimaste ferite e un morto. In 6 sono in ospedale in gravi condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Disastro ferroviario in Spagna, sono 41 le vittime accertate. Reali di Spagna in visita sul luogo. Nel Paese è lutto nazionaleUn grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, vicino Cordova, in Andalusia, coinvolgendo due treni dell'Alta velocità.

Spagna, disastro ferroviario: Re Filippo e la Regina Letizia in visita ad AdamuzIn seguito al recente disastro ferroviario in Spagna, il re Filippo e la regina Letizia hanno visitato Adamuz, esprimendo vicinanza alle vittime e alle loro famiglie.

Disastro ferroviario in Spagna, almeno 39 morti. Il ministro: Treno e binari nuovi, incidente stranoIl ministro dei Trasporti Óscar Puente: Il treno Iryo è praticamente nuovo e anche i binari sono stati ristrutturati ... fanpage.it

