Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente sulla Cortina del porto di Messina, coinvolgendo un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno accertando la dinamica dell’incidente. Una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale, mentre le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica.

Lo scontro si è verificato poco prima delle 12. Sul posto 118 e forze dell’ordine per i soccorsi e i rilievi, con conseguenti rallentamenti alla viabilità Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi alla Cortina del porto di Messina, dove si sono scontrati un’automobile e uno scooter. Lo scontro è avvenuto poco prima delle ore 12 per cause in corso di accertamento. La dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando i rilievi sul posto. Ad avere la peggio è stata la persona alla guida del mezzo a due ruote, che è rimasto sull’asfalto in attesa dei soccorsi, riportando ferite la cui entità non è al momento nota. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Incidente auto-scooter alla Cortina del porto: una persona ferita, dinamica in fase di accertamento

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