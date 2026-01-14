Incidente tra auto e scooter in piazza Garibaldi | ferita una ragazza
Oggi, mercoledì 14 gennaio, si è verificato un incidente in piazza Garibaldi tra un'auto e uno scooter, avvenuto intorno alle 12:30. Nell'incidente è rimasta ferita una ragazza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto.
Uno schianto tra un'auto e uno scooter si è verificato in piazza Garibaldi intorno alle 12:30 di oggi, mercoledì 14 gennaio. La ragazza a bordo dello scooter, cosciente al momento dei soccorsi, è stata presa in carico dal personale sanitario della Croce Rossa. Non sarebbe in gravi condizioni di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
