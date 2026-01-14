Incidente tra auto e scooter in piazza Garibaldi | ferita una ragazza

Oggi, mercoledì 14 gennaio, si è verificato un incidente in piazza Garibaldi tra un'auto e uno scooter, avvenuto intorno alle 12:30. Nell'incidente è rimasta ferita una ragazza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Scontro tra un’auto e uno scooter in piazza Giusti, ferita una donna - Secondo quanto finora ricostruito, stando anche ad alcune testimonianze, l’auto che viaggiava su corso Sardegna, in direzione monte, ha scontrato il mezzo a due ruote su cui viaggiava, in senso ... lavocedigenova.it

Scontro auto-scooter all'incrocio: ferita una donna - Incidente stradale in piazza Giusti nella mattinata di mercoledì 7 gennaio 2026, lo scontro ha coinvolto un'automobile e uno scooter. genovatoday.it

Incidente tra due auto in corso XX Settembre a Busto Arsizio, quattro persone coinvolte. facebook

Lecce, incidente allo svincolo dell'Ipercoop in direzione Brindisi: carambola tra auto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.