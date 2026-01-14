Incidente tra auto e scooter in piazza Garibaldi | ferita una ragazza

Da triesteprima.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 14 gennaio, si è verificato un incidente in piazza Garibaldi tra un'auto e uno scooter, avvenuto intorno alle 12:30. Nell'incidente è rimasta ferita una ragazza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Uno schianto tra un'auto e uno scooter si è verificato in piazza Garibaldi intorno alle 12:30 di oggi, mercoledì 14 gennaio. La ragazza a bordo dello scooter, cosciente al momento dei soccorsi, è stata presa in carico dal personale sanitario della Croce Rossa. Non sarebbe in gravi condizioni di. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Scontro tra un'auto e uno scooter tra via Socrate e via dei Peligni, ferita una ragazza [FOTO]

Leggi anche: Incidente a Rimini, auto contro scooter: muore una ragazza di 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scontro auto-scooter all'incrocio: ferita una donna; Livorno, scooter investe pedone e poi finisce contro un’auto: viale Carducci, persona in codice rosso; Schianto in scooter durante il sorpasso, uomo gravissimo in ospedale; Scontro auto-scooter al semaforo di piazza Giusti: ferita una 55enne.

incidente auto scooter piazzaLivorno, scooter investe pedone e poi finisce contro un’auto: viale Carducci, persona in codice rosso - Intervento dei mezzi del 118 con Svs Pubblica Assistenza e Misericordia di Livorno. lanazione.it

Scontro tra un’auto e uno scooter in piazza Giusti, ferita una donna - Secondo quanto finora ricostruito, stando anche ad alcune testimonianze, l’auto che viaggiava su corso Sardegna, in direzione monte, ha scontrato il mezzo a due ruote su cui viaggiava, in senso ... lavocedigenova.it

incidente auto scooter piazzaScontro auto-scooter all'incrocio: ferita una donna - Incidente stradale in piazza Giusti nella mattinata di mercoledì 7 gennaio 2026, lo scontro ha coinvolto un'automobile e uno scooter. genovatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.