Nella sera di mercoledì 25 marzo a Ronco Briantino, in Brianza, un'auto si è ribaltata durante un incidente stradale. Un uomo coinvolto nell'incidente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Incidente nella notte in Brianza: un'auto si è ribaltata e un uomo è finito in ospedale. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì 25 marzo a Ronco Briantino. L'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Secondo quanto riporta LeccoToday le persone coinvolte nel sinistro sono state due, un uomo di 31 anni e un uomo di 40, immediatamente soccorsi dagli operatori sanitari inviati da Areu e giunti a bordo di un'ambulanza della Croce Bianca di Merate in codice giallo. Sul posto, per affiancare i soccorsi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con gli operatori del vicino distaccamento di Merate e i carabinieri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Incidente, auto ribaltata nella notte: un uomo in ospedale

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