incidente nella notte tra bregnano e lazzate auto ribaltata donna in ospedale

Nella notte tra domenica e lunedì, un'auto si è ribaltata sulla strada tra Bregnano e Lazzate, poco dopo le 2,10. La vettura si trovava sulla via che collega le due località, lungo la prosecuzione della via Carducci di Lazzate. Una donna è rimasta ferita nell'incidente ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di assistenza.

