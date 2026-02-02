Scontro tra auto sulla Cervese | code e disagi alla circolazione

Nella tarda giornata di lunedì, un frontale tra due auto si è verificato lungo la Cervese, tra Bagnolo e Carpinello. La polizia locale di Forlì sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, che ha causato code e disagi sulla strada. Sul posto si sono formate lunghe file di veicoli in attesa di passare. Nessuna informazione sulle condizioni dei conducenti, ma il traffico resta rallentato.

E' al vaglio della Polizia locale di Forlì la dinamica di uno scontro tra auto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la Cervese, tra Bagnolo e Carpinello. A seguito dell'impatto in direzione sud, due auto, un suv ed una Fiat 500, sono rimasti bloccati al centro della carreggiata. Ripercussioni al traffico, con incolonnamento in entrambe le direzioni e traffico regolato con senso unico alternato. Nessun grave conseguenza fisica per gli occupanti dei mezzi. Troppe croci nel bilancio della Polizia Locale, aumentano le vittime sulle strade. "In arrivo 14 agenti in più per la sicurezza" Dal calcino in mezzo alla strada per i Mondiali del 2006 alle colazioni prima della campanella: 40 anni di storia dietro al bancone🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Cervese Scontro Scontro tra tir e auto, chiuso il tratto della A2: disagi alla circolazione Incidente a Borgofranco d'Ivrea: scontro tra quattro veicoli (auto e furgoni), disagi per la circolazione Quattro veicoli, tra auto e furgoni, sono stati coinvolti in un incidente questa mattina sulla statale 26 a Borgofranco d'Ivrea. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cervese Scontro Argomenti discussi: Scontro tra un camion e un'auto sulla Palermo-Agrigento, tre morti; Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino; Ancora uno scontro tra auto e motorino, un giovanissimo ferito; Violento scontro tra due auto sulla provinciale (FOTO), in azione i soccorsi: due persone trasportate in ospedale. Incidente sulla Tangenziale esterna a Milano: scontro tra auto con 4 feriti, lunghe codeIncidente stradale sulla Teem sulla corsia in direzione Sud: scontro tra auto con 4 feriti. Traffico nella zona. fanpage.it Incidente mortale a Nola, scontro tra due vetture in autostrada: due vittime, accertamenti in corso sulla dinamicaUn impatto violento, a seguito di una carambola che ha coinvolto due vetture e ha causato la morte sul colpo di due persone, una coppia di coniugi di 65 e 60 anni, originari della provincia ... ilmattino.it Scontro tra due auto in A4 tra Peschiera e Sommacampagna: un ferito grave - facebook.com facebook Taranto, scontro tra due auto: fra i cinque feriti anche due bambini x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.