Inchiesta antidroga Pitbull chiesto il processo per 32 imputati
È stato richiesto il rinvio a giudizio per 32 imputati nell’ambito dell’inchiesta “Pitbull”, che riguarda accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con l’aggravante mafiosa. Un’altra posizione è stata esclusa nel corso delle indagini. La decisione segue le indagini condotte dalle autorità, che hanno identificato un presunto sodalizio criminale operante nella zona.
RACALE - È stato chiesto il processo per 32 imputati (nel frattempo un’altra posizione è stata stralciata) coinvolti nell’inchiesta “Pit Bull” in cui sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante mafiosa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
