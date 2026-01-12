Inchiesta antidroga Pitbull chiesto il processo per 32 imputati

Da lecceprima.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato richiesto il rinvio a giudizio per 32 imputati nell’ambito dell’inchiesta “Pitbull”, che riguarda accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con l’aggravante mafiosa. Un’altra posizione è stata esclusa nel corso delle indagini. La decisione segue le indagini condotte dalle autorità, che hanno identificato un presunto sodalizio criminale operante nella zona.

RACALE - È stato chiesto il processo per 32 imputati (nel frattempo un’altra posizione è stata stralciata) coinvolti nell’inchiesta “Pit Bull” in cui sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante mafiosa. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: “Mazzette smaterializzate”, chiesto il processo per il presidente del Molise Roberti e altri 43 imputati

Leggi anche: Processo inchiesta "Mercurio" su mafia e politica, chiesti 185 anni per 17 imputati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

inchiesta antidroga pitbull chiestoMaxi inchiesta antidroga a Perugia: chiesto il carcere per 13 persone - di Enzo Beretta Richiesta di custodia cautelare in carcere per tredici persone indagate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Perugia nell’ambito di un’inchiesta del Gico della Guard ... umbria24.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.