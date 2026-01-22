Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A22 del Brennero, nel comune di Brentino Belluno, in provincia di Verona. Un uomo e una donna hanno perso la vita a causa di un incendio scaturito dall’incidente. L’evento ha causato disagi e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale in Italia. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo e una donna hanno perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale sull’ autostrada A22 del Brennero, nel comune di Brentino Belluno (Verona). Il loro furgone ha tamponato un camion fermo in una piazzola di sosta ed è divampato un incendio che li ha avvolti completamente. L’impatto si è verificato poco prima delle 4 del mattino al chilometro 188, in direzione sud. Le fiamme hanno distrutto il veicolo, mentre il mezzo pesante, carico di rotoli di carta e cartone, ha subito danni parziali. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco di Verona e Trento, che hanno operato per diverse ore per spegnere l’ incendio e mettere in sicurezza la carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morti tra le fiamme”. Incendio in autostrada, inferno in Italia: spaventoso

“Morti tra le fiamme”. Incendio in autostrada, grave bilancioUn incendio si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A22 del Brennero, nel territorio di Verona, causando la morte di due persone, un uomo e una donna.

Leggi anche: Incendio spaventoso in Italia, proprio lì: fiamme alte. Persone all’interno

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

PAURA IN AUTOSTRADA - Cisterna di Gpl esplode dopo incidente

Argomenti discussi: Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Incendio a Tuturano vicino Brindisi, solaio crolla tra le fiamme: morto un uomo, figlia in ospedale; Grand Hotel Vetta, la tragedia del 1943: sei morti nell’incendio sul Mottarone; Orrore Iran, la strage degli oppositori: i morti sono migliaia.

Devastante incendio dopo lo schianto in A22, un uomo e una donna morti tra le fiammeIncidente nella notte sull'autostrada A22 tra camion e furgone: i due mezzi prendono fuoco, uomo e donna morti tra le fiamme. veronaoggi.it

Furgone si schianta contro un tir, una coppia muore tra le fiamme: la tragedia sull'autostrada del BrenneroDue persone sono morte all’alba di giovedì 22 gennaio 2026 in un grave incidente stradale sull’Autostrada del Brennero (A22). La tragedia si è verificata, ... corriereadriatico.it

Folla in marcia nelle strade, auto date alle fiamme, slogan contro gli ayatollah. E almeno 51 morti. Da quasi... Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook