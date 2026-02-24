Le fiamme altissime avvolgono tutto | casa devastata è a rischio crollo

Un incendio divampa in un edificio in costruzione nel Comune di Brione, causando danni ingenti e un rischio di crollo. Le fiamme alte e violente si sono sprigionate dall’interno, avvolgendo tutto l’immobile a due piani con tetto in legno. Le squadre di emergenza stanno tentando di contenere le fiamme e di mettere in sicurezza la zona. Sul posto operano diversi vigili del fuoco, che affrontano una situazione critica.

Incendio su due piani con tetto in legno, lungo intervento dei Vigili del Fuoco. Ipotesi rogo partito da un'auto a GPL Un vasto incendio ha colpito un'abitazione in costruzione nel Comune di Brione, coinvolgendo l'intero stabile a due piani con tetto in legno. Al momento dell'arrivo dei soccorsi le fiamme erano già estese su entrambi i livelli dell'edificio. La casa era disabitata, priva di porte e finestre e con una legnaia al piano terra: condizioni che hanno probabilmente favorito la rapida propagazione del rogo. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, supportate da due autobotti e da un'autoscala.