Milano incendio all’ospedale Sacco | evacuati pazienti di un padiglione

Un incendio si è verificato questa mattina nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano, intorno alle 10.00. L'evento ha richiesto l'evacuazione dei pazienti presenti, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e valutare i danni causati dall'incendio.

Incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati i pazienti - Un incendio si è sviluppato intorno alle 10 di stamani nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. lapresse.it

Scoppia un incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati i pazienti e il personale di un padiglione - Un incendio è scoppiato nella mattinata del 15 gennaio nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. fanpage.it

Milano, incendio in un appartamento: evacuati due anziani. Fiamme in un alloggio su due livelli in via Ponte Nuovo. L'incendio si sarebbe sviluppato dalla canna fumaria di una stufa a legna, nessun ferito grazie all’intervento dei vigili del fuoco Articolo nei co facebook

L' #incendio alla #TorredeiMoro a #Milano, Il grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto del 2021 Nel processo per disastro colposo, ecco le richieste di condanna da parte della pm x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.