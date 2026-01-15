Milano incendio all’ospedale Sacco | evacuati pazienti di un padiglione

Un incendio si è verificato questa mattina nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano, intorno alle 10.00. L'evento ha richiesto l'evacuazione dei pazienti presenti, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e valutare i danni causati dall'incendio.

(Adnkronos) – Un incendio si è sviluppato intorno alle 10.00 di oggi nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell'archivio diagnostica interessando anche gli spazi dove in quel momento i sanitari stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti.  Nessun ferito o intossicato grazie . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

