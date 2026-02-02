Incendio in Calabria | fumo denso e evacuazioni in corso squadre al lavoro per contenere le fiamme

Un grosso incendio ha distrutto una palazzina in via Marconi, nel cuore di una città calabrese, nella serata di ieri. Le fiamme sono divampate intorno alle 20 e hanno provocato molto fumo denso che si è sparso in tutta la zona. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, che stanno lavorando duramente per mettere sotto controllo le fiamme. Alcune persone sono state evacuate per sicurezza mentre le squadre cercano di contenere l’incendio e limitare i danni. La strada è stata chiusa al traffico e si attende

Un incendio di grandi dimensioni ha devastato una palazzina in via Marconi, nel centro di una città della Calabria, durante la serata del 2 febbraio 2026. Le fiamme, che si sono propagate con velocità sorprendente, hanno raggiunto la mansarda del piano superiore in pochi minuti, costringendo sei persone a fuggire all'aperto in condizioni estreme. Il fuoco è partito presumibilmente da un malfunzionamento della canna fumaria di un camino, un dettaglio che potrebbe aver innescato una sequenza di eventi difficili da fermare. Il calore intenso ha accelerato la combustione, trasformando l'ambiente sottotetto in una trappola di fumo denso e fiamme che si sono diffuse lungo la struttura.

