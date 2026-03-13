A Pescara 300 attività in meno dal 2012 Padovano Confcommercio | I distretti del commercio contro la desertificazione

A Pescara, dal 2012 al 2025, sono scomparse circa 300 attività commerciali, secondo i dati di Confcommercio. L'organizzazione segnala che i distretti del commercio cercano di contrastare la desertificazione, mentre in tutta Italia tra il 2012 e il 2025 si sono perse quasi 156mila imprese, tra negozi al dettaglio e commercio ambulante.

Un calo del 21,4% tra il 2012 e il 2025 nel capoluogo adriatico che non è di certo il peggiore in Italia dove, tra il 2012 e il 2025 di attività ne sono sparite 156 mila. In città cresce la ristorazione, ma sempre meno negozi di abbigliamento, bar e alberghi. "Il dato è allarmante", dice Padovano che rilancia la proposta dei Duc chiedendo che si provveda subito alla loro creazione Tra il 2012 e il 2025 in tutto il Paese sono sparite quasi 156mila attività tra negozi al dettaglio e commercio ambulante, oltre un quarto del totale. Pescara, nello stesso periodo, ne ha viste chiudere più di 300: nel 2012 erano circa 2mila quelle attive per cui il calo è del 21,4%. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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