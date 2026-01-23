Al cinema il film con Timothée Chalamet Marty Supreme il dramma d' autore Sentimental Value e la commedia 2 cuori e 2 capanne Trame e recensioni

Al cinema sono in arrivo diverse proposte: il dramma d'autore “Sentimental Value”, la commedia “2 cuori e 2 capanne” e “Marty Supreme” di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, che racconta la storia di un giovane talento nel ping pong degli anni Cinquanta, tra truffe e seduzione. Ecco le trame e le recensioni di queste pellicole, per orientarsi tra generi e atmosfere diverse.

Truffe, raggiri, estrema abilità nel ping pong e altrettanta abilità nella seduzione di molteplici vittime. Arriva in sala l'imperdibile Marty Supreme di Josh Safdie con Timothée Chalamet nei panni di un giovane campione emergente di table tennis negli anni Cinquanta. Grazie a Marty Supreme Chalamet ha vinto il suo primo Golden Globe come migliore attore e si candida al prossimo Oscar in competizione con Leo DiCaprio ( Una battaglia dopo l'altra ). Il film di Josh Safdie ha ricevuto nove nomination alle statuette dorate fra le quali miglior film e migliore regia. Esce anche il dramma Sentimental Value di Joachim Trier, gran premio della giuria a Cannes, con Renate Reinsve, Elle Fanning e Stellan Skarsgård (recente Golden Globe come migliore attore non protagonista), ha collezionato a sua volta nove nomination agli Oscar.

