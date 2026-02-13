Cime tempestose ? Un melò-polpettone Il film da vedere nel weekend è Il mago del Cremlino E anche La gioia Le nostre recensioni

L’affresco potente e suggestivo della Russia di ieri e di oggi. Dal crollo dell’Unione Sovietica all’inarrestabile ascesa al potere dello “zar” Putin (notevole Jude Law ): la Storia vista attraverso lo sguardo di un esperto di comunicazione e spin doctor ( Paul Dano ), co-artefice della presa di potere sulle masse. Per noi Il mago del Cremlino di Olivier Assayas è il titolo da non perdere sul grande schermo questo fine settimana. Esce anche il melodramma romantico Cime tempestose di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, dal classico di Emily Brontë. E infine il dramma italiano d’autore La Gioia di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino e Saul Nanni. 🔗 Leggi su Amica.it

