Cime tempestose ? Un melò-polpettone Il film da vedere nel weekend è Il mago del Cremlino E anche La gioia Le nostre recensioni
L’affresco potente e suggestivo della Russia di ieri e di oggi. Dal crollo dell’Unione Sovietica all’inarrestabile ascesa al potere dello “zar” Putin (notevole Jude Law ): la Storia vista attraverso lo sguardo di un esperto di comunicazione e spin doctor ( Paul Dano ), co-artefice della presa di potere sulle masse. Per noi Il mago del Cremlino di Olivier Assayas è il titolo da non perdere sul grande schermo questo fine settimana. Esce anche il melodramma romantico Cime tempestose di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, dal classico di Emily Brontë. E infine il dramma italiano d’autore La Gioia di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino e Saul Nanni. 🔗 Leggi su Amica.it
12 film da vedere al cinema a febbraio, da Hamnet a Cime tempestose
A febbraio il cinema propone più di dieci film da non perdere.
CIME TEMPESTOSE torna in libreria: tutte le nuove edizioni da scoprire in vista del film
L'uscita del nuovo film ispirato a Cime Tempestose riporta l'attenzione sul romanzo di Emily Brontë.
