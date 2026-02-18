Milan-Como probabili formazioni | Allegri ne cambia quattro

Max Allegri ha deciso di cambiare quattro titolari nella formazione del Milan per la partita di questa sera contro il Como, in programma a San Siro alle 20.45. La scelta dell’allenatore nasce dall’esigenza di rinnovare la squadra dopo le ultime prestazioni deludenti. Tra le novità, ci sono alcuni giovani che cercano spazio in un match importante per la corsa europea.

Le probabili formazioni di Milan-Como, in campo a San Siro alle 20.45 per il recupero della 24esima giornata di Serie A. Squalificato Rabiot, Allegri sceglie Ricci, mentre il ruolo di mezzala di destra è conteso da Jashari (favorito) e Fofana. Ballottaggio tra Leao e Nkunku per il ruolo di punta, che sarà spalleggiata da Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le probabili formazioni di Como-Milan vedono Allegri proporre alcune novità, con rientri importanti e un possibile debutto di Nkunku in attacco.

