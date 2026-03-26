Durante la cerimonia di insediamento della prima arcivescova di Canterbury, Kate Middleton ha indossato un abbigliamento elegante e sobrio, completato da una borsa della casa di moda Chanel. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione per la combinazione di stile classico e contemporaneo, senza dettagli appariscenti. La partecipazione si è svolta in un clima formale e rispettoso, con la presenza di numerosi ospiti e rappresentanti religiosi.

In occasione dell’insediamento della prima arcivescova di Canterbury, Kate Middleton ha scelto un outfit raffinato, capace di unire tradizione e modernità senza eccessi. A emergere è un ensemble armonioso nei volumi e nelle proporzioni: il cappotto in cashmere con motivo Principe di Galles di Suzannah London dialoga con il cappello di Juliette Millinery. A completare, gli orecchini in oro con diamanti e perle di Cassandra Goad, le décolleté di Ralph Lauren e la borsa trapuntata modello mini flap di Chanel. La borsa catalizza l’attenzione e apre a una lettura più ampia. Anche la principessa sceglie Chanel, mentre le boutique del brand sono affollate per l’arrivo della nuova collezione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In occasione dell’insediamento della prima arcivescova di Canterbury, Kate Middleton ha scelto un outfit raffinato con una borsa Chanel

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