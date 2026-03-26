In memoria delle vittime di Crans-Montana, sono state istituite le “Borse di Sogno” a nome di Chiara Costanzo. Queste borse di studio sono destinate a giovani con talento, passione e idee, ma che non dispongono delle risorse finanziarie per seguire il percorso che hanno scelto. La cerimonia di presentazione si è svolta a Milano il 26 marzo 2026.

Milano, 26 marzo 2026 – Si chiameranno “Borse di Sogno“ per trasformare in realtà i desideri di giovani che hanno talento, passione, idee e aspirazioni, ma non le possibilità economiche necessarie per intraprendere la strada scelta. Fiori pronti a sbocciare nel nome di Chiara Costanzo, tra le vittime di Crans-Montana. Studentessa del liceo scientifico Moreschi e atleta di ginnastica acrobatica, aveva 16 anni e tanti sogni da realizzare, spezzati dal rogo infernale la notte di Capodanno. Ma i semi che ha saputo gettare non scompariranno. E come quelli del soffione, simbolo del progetto, potranno andare lontano, germogliando anche in luoghi lontani e portando bellezza nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In memoria delle vittime di Crans-Montana: le “Borse di Sogno” a nome di Chiara Costanzo per sostenere i giovani talenti

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