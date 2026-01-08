Gelmini chiede borse di studio per le vittime di Crans-Montana | appello per ricordare Achille Barosi e Chiara Costanzo attraverso la scuola
Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, ha proposto a Regione Lombardia e al Comune di Milano l’istituzione di borse di studio dedicate ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, vittime di Crans-Montana. L’obiettivo è ricordarli attraverso iniziative scolastiche che promuovano la memoria e il valore dell’educazione. La proposta mira a mantenere vivo il ricordo delle due persone e a valorizzare l’importanza della scuola come strumento di ricordo e crescita.
Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, ha rivolto un appello a Regione Lombardia e al Comune di Milano per istituire borse di studio nel nome di Achille Barosi e Chiara Costanzo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
