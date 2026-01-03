Chiara Costanzo è una delle vittime della strage di Crans Montana
Chiara Costanzo, 16 anni, è tra le vittime della strage di Crans Montana. La sera di venerdì 2 gennaio si è conclusa tragicamente con una telefonata che ha segnato la fine delle sue speranze di tornare a sorridere. Un evento che ha lasciato sgomenta la comunità, sottolineando l’importanza di ricordare e riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di prevenzione.
Le speranze che Chiara Costanzo (16 anni) potesse tornare a sorridere si sono spente nella serata di venerdì 2 gennaio con una chiamata al telefono. “Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c'è più”. Lo ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più»
Leggi anche: Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. La procuratrice Béatrice Pilloud: “Priorità all’identificazione delle vittime”
Strage di Crans-Montana Chiara è la prima vittima italiana L’incubo dei genitori | Vogliamo sapere dove sono i nostri figli.
Andrea Costanzo, padre di una delle vittime di Crans-Montana: «La speranza, poi la chiamata per identificare Chiara. Ora mia figlia non c’è più» - Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c’è più», dice con un filo di voce Andrea Costanzo, ex dirigente di ... msn.com
Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più» - Andrea Costanzo, ex dirigente di un’industria farmaceutica, è stato chiamato per il riconoscimento della figlia sedicenne. vanityfair.it
Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso» - Montana non hanno distrutto solo un locale, ma hanno spezzato il futuro di diverse famiglie, lasciando la Svizzera e l’Italia in ... corriereadriatico.it
Capodanno di fuoco: strage a Crans-Montana, 19 italiani dispersi, 47 vittime
Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: “Ora che mia figlia non c’è più voglio giustizia” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
"Devo farlo per lei". Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo rompe il silenzio. Confessione da brividi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.