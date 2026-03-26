In Lombardia, più di 200 paesi non dispongono di negozi di alimentari. Secondo Confcooperative, le botteghe alimentari devono essere considerate servizi di interesse economico generale e quindi sostenute. In molte aree, i piccoli centri sono caratterizzati da pochi servizi aperti, come la posta, che opera a giorni alterni, mentre altre attività sono quasi assenti.

Milano, 26 marzo 2026 - Piccoli comuni. Dove al massimo c’è la posta, aperta a giorni alterni. E poco altro. Ma senza neppure un negozio di alimentari. Un fenomeno che è andato crescendo in maniera proporzionale con l’arrivo dei grandi centri commerciali e dei tanti supermercati discount di medie dimensioni. 200 comuni senza ‘cibo’ Sono oltre 200 i comuni lombardi senza negozi alimentari. In 47 di questi il commercio è completamente scomparso, lasciando più di 21.500 abitanti senza alcun servizio. È quanto emerge dai dati presentati oggi all’assemblea di Confcooperative Consumo e Utenza Lombardia, che ha confermato alla presidenza Marco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia oltre 200 i paesi senza un negozio di alimentari. Confcooperative: le botteghe vanno sostenute come servizi di interesse economico generale

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