In Lombardia oltre 200 i paesi senza un negozio di alimentari Confcooperative | le botteghe vanno sostenute come servizi di interesse economico generale
In Lombardia, più di 200 paesi non dispongono di negozi di alimentari. Secondo Confcooperative, le botteghe alimentari devono essere considerate servizi di interesse economico generale e quindi sostenute. In molte aree, i piccoli centri sono caratterizzati da pochi servizi aperti, come la posta, che opera a giorni alterni, mentre altre attività sono quasi assenti.
Milano, 26 marzo 2026 - Piccoli comuni. Dove al massimo c’è la posta, aperta a giorni alterni. E poco altro. Ma senza neppure un negozio di alimentari. Un fenomeno che è andato crescendo in maniera proporzionale con l’arrivo dei grandi centri commerciali e dei tanti supermercati discount di medie dimensioni. 200 comuni senza ‘cibo’ Sono oltre 200 i comuni lombardi senza negozi alimentari. In 47 di questi il commercio è completamente scomparso, lasciando più di 21.500 abitanti senza alcun servizio. È quanto emerge dai dati presentati oggi all’assemblea di Confcooperative Consumo e Utenza Lombardia, che ha confermato alla presidenza Marco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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