Calderone | Nel 2025 grazie a rete aiuti alimentari sostenute oltre 2 milioni persone – Il video

Nel 2025, la rete italiana degli aiuti alimentari ha fornito assistenza a oltre 2 milioni e 300 mila persone. Un video diffuso evidenzia i numeri relativi alle persone raggiunte, offrendo uno sguardo sulle attività svolte in quell’anno. La cifra rappresenta un dato importante rispetto al ruolo svolto nel supporto alimentare a livello nazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 "Nel 2025, grazie alla rete italiana degli aiuti alimentari, sono state sostenute 2 milioni e 300 mila persone. Lo ha affermato la Ministra Calderone al convegno "Aiuti alimentari e inclusione sociale: il modello italiano" organizzato dai Ministeri del Lavoro e dell'Agricoltura. Ministero Lavoro Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran. La protesta M5s Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale «La crisi è grave». 🔗 Leggi su Open.online

Calderone: "Il lavoro in Lombardia cresce oltre aspettative grazie a competenze e politiche attive" – Il video(Agenzia Vista) Milano, 09 febbraio 2026 "I dati dimostrano il dinamismo e la alta performance del mondo del lavoro e del mercato del lavoro in...

Leggi anche: Bari, oltre 16.400 pasti alle persone senza dimora nel 2025 grazie a JTI Italia e Fondazione Progetto Arca

Una selezione di notizie su Calderone Nel 2025 grazie a rete aiuti....

Temi più discussi: Interrogazione alla Camera con Matteo Salvini e Marina Elvira Calderone; Dazi, Assica: export in Usa centrale per salumi made in Italy, ma servono certezze; Dietro la bocciatura del congedo parentale c’è un ritardo del governo; Lavoro, Calderone Impegnati sul contrasto allo sfruttamento.

Calderone: Nel 2025 grazie a rete aiuti alimentari sostenute oltre 2 milioni persone(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 Nel 2025, grazie alla rete italiana degli aiuti alimentari, sono state sostenute 2 milioni e 300 mila persone. Lo ha affermato la Ministra Calderone al convegno A ... quotidiano.net

Oltre 1 miliardo in aiuti alimentari nel 2025, raggiunte 2,3 milioni di persone(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Oltre 1 miliardo di euro di investimento, mezzo milione di volontari, e 80mila derrate distribuite in modo gratuito e attraverso oltre 10mila enti del Terzo settore e del volon ... msn.com

Parla la Garante dei detenuti di Roma: “Spaventoso l’aumento dei minori rinchiusi. La causa Il dl Caivano ma anche quello Cutro. Sempre meno fondi all’accoglienza, i ragazzi diventano pedine di sistemi criminali”, dice all’Unità Valentina Calderone x.com

TIGNALE - Giorgio Demonti, 48 anni, titolare e chef del ristorante Il Calderone in via Trento a Gardola, è stato travolto da un pesante tronco mentre ripuliva un terreno di sua proprietà in località Fornaci ed è morto sul colpo. Lanciato l'allarme, è decollato da Tre - facebook.com facebook