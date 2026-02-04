Valanga travolge e uccide una persona in Friuli-Venezia Giulia | soccorso in elicottero impossibile a causa del meteo

Una valanga ha travolto e ucciso una persona sui rilievi del Friuli, tra il monte Prasnig e il Santo di Lussari. I soccorritori hanno tentato di intervenire con l’elicottero, ma le cattive condizioni meteorologiche hanno reso impossibile l’atterraggio. La vittima è rimasta sotto la neve, senza possibilità di salvataggio. La zona è stata subito chiusa per le ricerche.

