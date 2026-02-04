Valanga travolge e uccide una persona in Friuli-Venezia Giulia | soccorso in elicottero impossibile a causa del meteo
Una valanga ha travolto e ucciso una persona sui rilievi del Friuli, tra il monte Prasnig e il Santo di Lussari. I soccorritori hanno tentato di intervenire con l’elicottero, ma le cattive condizioni meteorologiche hanno reso impossibile l’atterraggio. La vittima è rimasta sotto la neve, senza possibilità di salvataggio. La zona è stata subito chiusa per le ricerche.
Una persona è morta travolta da una valanga sui rilievi del Friuli, tra il monte Prasnig e il Santo di Lussari. Inutili i soccorsi: è il quarto episodio in una settimana.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Valanga Travolta
Valanga travolge 4 persone a Courmayeur: impossibile il salvataggio in elicottero a causa del maltempo
Una valanga sul Monte Bianco, a Courmayeur, ha travolto quattro persone, causando un ferito.
Coro del Friuli Venezia Giulia 25 novembre a Gemona del Friuli Requiem per una donna
Ultime notizie su Valanga Travolta
Argomenti discussi: Valanga travolge e uccide uno scialpinista in Vallese; Diverse persone sono state travolte da due valanghe: morto un escursionista.
Valanga in Fvg, la vittima è un giovane del 1997 che lavorava a TriesteSi e' conclusa in modo drammatico la complessa operazione di soccorso, causa valanghe, che ha interessati due fronti sulle montagne del Friuli. A Sella Nevea e Casera Razzo, al confine tra Friuli Vene ... triestecafe.it
Tragica valanga in montagna, il distacco travolge un escursionista che muore sepolto dalla neveVIGO DI CADORE. E' stata trovata purtroppo senza vita un escursionista travolta da una valanga sulle montagne al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Sono ore di grande tensione e di lavo ... ildolomiti.it
“In Friuli Venezia Giulia vengono diagnosticati ogni anno poco meno di 9 mila tumori, 4.500 casi tra gli uomini, circa 4.400 tra le donne". - facebook.com facebook
Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.