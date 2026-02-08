Daniela Vergara | Mio marito Luca Giurato? Mi aveva conquistato con la sua generosità il suo essere buono Era bello stare con lui
Daniela Vergara ricorda il marito Luca Giurato, scomparso l’11 settembre 2024. La giornalista ha raccontato come lui l’abbia conquistata con la sua generosità e bontà. Ha spiegato che all’inizio la loro storia nacque quasi per caso, tra telefonate di lavoro e i corridoi di Montecitorio.
All’epoca lei era una giovane reporter, lui un giornalista già affermato. A colpirlo fu la sua voce, sentita per la prima volta al telefono, tanto da spingerlo a insistere per incontrarla di persona. Dopo una riunione a Palazzo Chigi finita tardi, la invitò a bere qualcosa. Lei rifiutò, ma poco tempo dopo però cedette e iniziò la storia che li avrebbe portati a sposarsi e a condividere tutta una vita. E anche qualche consiglio sul lavoro: «Quando è andato al Tg1 e ha cominciato a fare la rassegnata stampa, io gli ho dato tanti tantissimi consigli: le mani le devi mettere così, non devi fare questo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
