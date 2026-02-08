Daniela Vergara ricorda il marito Luca Giurato, scomparso l’11 settembre 2024. La giornalista ha raccontato come lui l’abbia conquistata con la sua generosità e bontà. Ha spiegato che all’inizio la loro storia nacque quasi per caso, tra telefonate di lavoro e i corridoi di Montecitorio.

All’epoca lei era una giovane reporter, lui un giornalista già affermato. A colpirlo fu la sua voce, sentita per la prima volta al telefono, tanto da spingerlo a insistere per incontrarla di persona. Dopo una riunione a Palazzo Chigi finita tardi, la invitò a bere qualcosa. Lei rifiutò, ma poco tempo dopo però cedette e iniziò la storia che li avrebbe portati a sposarsi e a condividere tutta una vita. E anche qualche consiglio sul lavoro: «Quando è andato al Tg1 e ha cominciato a fare la rassegnata stampa, io gli ho dato tanti tantissimi consigli: le mani le devi mettere così, non devi fare questo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daniela Vergara: «Mio marito Luca Giurato? Mi aveva conquistato con la sua generosità, il suo essere buono. Era bello stare con lui»

