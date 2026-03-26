In Cina nuove scoperte di terre rare fluorite e barite

In Cina sono state annunciate recenti scoperte di risorse minerarie tra cui terre rare, fluorite e barite. Le operazioni di esplorazione hanno portato all'identificazione di nuovi depositi in diverse regioni del paese. Le autorità competenti hanno comunicato che queste scoperte potrebbero influenzare il mercato delle materie prime e la produzione industriale locale. Le attività di estrazione sono attualmente in fase di sviluppo e di valutazione.

La Cina ha compiuto progressi significativi nell’esplorazione di tre risorse minerarie chiave – terre rare, fluorite e barite – nella provincia sud-occidentale del Sichuan, secondo quanto riferito dal ministero delle Risorse Naturali. Nell’area mineraria di Maoniuping, nella contea di Mianning, una filiale del China Rare Earth Group Co., Ltd. ha confermato di aver identificato una nuova risorsa di ossidi di terre rare pari a 9,666 milioni di tonnellate. Wang Denghong, direttore dell’Istituto delle risorse minerarie dell’Accademia cinese delle scienze geologiche, ha sottolineato l’importanza delle scoperte di questi due minerali. “Se le terre rare sono le ‘vitamine dell’industrià, allora fluorite e barite sono le basi essenziali e i pilastri dell’industria, insostituibili e costantemente richiesti”, ha dichiarato Wang. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - In Cina nuove scoperte di terre rare, fluorite e barite Articoli correlati Giappone estrae terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla cina: ogni motore di veicolo elettrico contiene 1,5 kg di terre rarel’analisi odierna mette in evidenza la posizione del giappone rispetto alle terre rare, le nuove misure cinesi e le dirette implicazioni sui settori... Gas e terre rare, così Russia e Cina ricattano il mondoDal resoconto del lavoro di analisi svolo sui fronti critici individuati nel corso del 2025 dagli 007 italiani emerge la chiara consapevolezza che... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cina nuove Temi più discussi: L'Accademia Nazionale dei Lincei presenta i risultati del CELRIC e le nuove prospettive di collaborazione con la Cina; Cina 2030: 3,1 milioni di idee per il nuovo Piano quinquennale; Cina: Shaanxi, rinvenuti reperti culturali della dinastia Zhou Occidentale; Nuove ricerche sull'orientamento eliocentrico dell'area megalitica di Aosta. In Cina nuove scoperte di terre rare, fluorite e baritePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha compiuto progressi significativi nell’esplorazione di tre risorse minerarie chiave – terre rare, fluorite e barite – nella provincia sud-occidentale del ... msn.com Cina: Shaanxi, rinvenuti reperti culturali della dinastia Zhou OccidentaleXI'AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Gli archeologi hanno compiuto nuove scoperte risalenti alla dinastia Zhou occidentale (1046 a.C. - 771 a.C.) presso il sito di Jiangliu, nella contea di Jingyang, nel ... laprovinciacr.it Sondaggio CGTN | Cina nel XV Piano Quinquennale, fiducia nelle nuove forze di sviluppo L'accelerazione dei cambiamenti epocali sta rendendo l'innovazione scientifica e tecnologica una variabile chiave. Nei prossimi cinque anni, la Cina porrà lo sviluppo d - facebook.com facebook #CINA, TERZI (FDI): SOLIDARIETA' AD ARTISTI DI SHEN YUN (9Colonne) Roma, 17 mar - "È molto preoccupante l'allarme lanciato dagli organizzatori di #ShenYun, la compagnia teatrale messa al bando dalle autorità di Pechino a causa degli spettacoli di d x.com