Russia e Cina controllano vaste riserve di gas e terre rare, influenzando i mercati globali. La relazione tra sicurezza informatica e finanza si rafforza, rendendo impossibile separarli. Questa connessione impatta settori cruciali e modella le dinamiche internazionali senza lasciar spazio a interpretazioni. La stretta dipendenza tra risorse strategiche e tecnologia sottolinea i rischi in ambito economico e geopolitico.

Dal resoconto del lavoro di analisi svolo sui fronti critici individuati nel corso del 2025 dagli 007 italiani emerge la chiara consapevolezza che ormai ci sono tanti modi per tenere in ostaggio investimenti e risparmi. Mosca e Pechino hanno agito su terreni diversi, seppur con lo stesso fine. Le criptovalute sono ormai una nuova forma di finanza, ma per l'Italia il vero rebus è l'energia. Lo sprint del golden power Sicurezza informatica e finanza sono ormai un binomio perfetto: l'una non può più prescindere dall'altra. Se poi, ci si mettono di mezzo nuove forme di minaccia e conflitti dalla gittata, almeno in potenza, globale, allora l'evidenza diventa assioma.

UCRAINA | Una nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia, secondo il ministero dei Trasporti di Mosca. #ANSA facebook

