Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo di Versace | ecco chi è lo stilista che ha lavorato da Dior e Alaïa

Pieter Mulier diventa il nuovo direttore creativo di Versace. Lo stilista, già noto per il suo lavoro da Dior e Alaïa, prende il posto di chi ha guidato il brand finora. La casa di moda italiana punta su di lui per aprire un nuovo capitolo e rinnovare le sue collezioni.

Versace apre un nuovo capitolo della sua storia affidando la direzione creativa a Pieter Mulier, uno dei nomi più solidi e rispettati del fashion contemporaneo. La nomina, annunciata dal Gruppo Prada insieme alla maison della Medusa, diventerà effettiva dal 1° luglio 2026 e arriva a pochi mesi dall’acquisizione di Versace da parte del gruppo guidato da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. Un passaggio tutt’altro che simbolico: dopo la parentesi di Dario Vitale, Versace sceglie un progettista capace di coniugare rigore, sensualità e costruzione, chiamato ora a dialogare con una delle eredità più potenti della moda italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo l’addio di Dario Vitale, Versace ha scelto Pieter Mulier come nuovo direttore creativo.

