Francesco Risso è il nuovo direttore creativo di GU

Fast Retailing ha annunciato la nomina di Francesco Risso come nuovo direttore creativo di GU, il marchio giapponese appartenente allo stesso gruppo di Uniqlo. Risso porta con sé una vasta esperienza nel settore della moda, contribuendo a definire la direzione artistica del brand e a sviluppare nuove strategie di prodotto. La sua nomina segna un passo importante per il futuro di GU, puntando a rafforzarne l’identità e l’offerta sul mercato.

Il gruppo Fast Retailing ha annunciato la nomina di Francesco Risso come nuovo direttore creativo di GU, il marchio giapponese parte dello stesso gruppo proprietario di Uniqlo. Nel suo ruolo, l’ex direttore creativo di Marni si occuperà della crescita di GU nei prossimi anni, oltre a sviluppare una collaborazione con il marchio gemello di Fast Retailing, Uniqlo. La collezione d’esordio di Risso sarà disponibile per l’AutunnoInverno 2026, mentre la collaborazione con Uniqlo sarà disponibile durante l’anno. Alla guida di Marni dal 2016 al 2025, in precedenza Francesco Risso ha trascorso dieci anni lavorando per Prada dopo aver studiato moda tra New York, Londra e Firenze, al Polimoda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Francesco Risso è il nuovo direttore creativo di GU Leggi anche: Antonin Tron è il nuovo direttore creativo di Balmain Leggi anche: Chi è Antonin Tron, il nuovo direttore creativo di Balmain La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Francesco Risso è il nuovo direttore creativo di GU: «Voglio disegnare abiti veri per persone vere» - Intanto il designer svilupperà una nuova linea in collaborazione con il marchio gemello di GU, Uniqlo ... vogue.it

Uniqlo punta ancora sui designer del lusso. Francesco Risso è il nuovo direttore creativo di Gu - Fast Retailing continua a scommettere sul talento creativo di importanti fashion designer. pambianconews.com

Francesco Risso lascia la direzione creativa di Marni - A partire dallo scambio, prolifico, con il mondo della musica: in questi anni alla direzione creativa di Marni Francesco Risso ha trasformato le sfilate in performance multisensoriali. iodonna.it

Pia pratica dei tredici venerdì in onore di San Francesco di Paola Primo Venerdì L'umiltà di San Francesco di Paola La Parola di Dio Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.