Groenlandia la marcia dei cittadini contro Donald Trump | è la più grande della storia dell' isola

Migliaia di groenlandesi hanno marciato verso il consolato americano della capitale Nuuk per opporsi alle mire espansionistiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump verso il Paese artico. Si tratta della più grande protesta della storia dell’isola, con quasi un quarto dei cittadini della capitale che ha partecipato alla dimostrazione. I manifestanti hanno esposto cartelli, sventolato la bandiera del Paese e cantato slogan come “La Groenlandia non è in vendita”. Anche il primo ministro dell’isola Jens-Frederik Nielsen si è unito ai partecipanti, che hanno ascoltato canti tradizionali mentre camminavano verso il consolato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Marcia in Groenlandia: migliaia contro le minacce di Trump. L’isola non è in vendita, scattano le sanzioni USA

In Groenlandia, migliaia di persone sono scese in strada a Nuuk per manifestare contro le proposte di acquisizione dell’isola da parte di Donald Trump. La mobilitazione riflette la preoccupazione per le implicazioni ambientali e sovranazionali di un possibile accordo. L’evento si inserisce nel contesto di tensioni diplomatiche, mentre le autorità statunitensi annunciano sanzioni in risposta alle recenti contestazioni.

