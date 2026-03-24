pavimentazione del centro storico intervento atteso da tempo

Sono partiti ieri i lavori di ripristino della pavimentazione in via Dietro le Mura, a Colle Alta, uno degli assi più significativi del centro storico di Colle. Si tratta di un intervento atteso da tempo, pensato per migliorare la sicurezza e il decoro urbano in un’area di grande valore storico, frequentata quotidianamente da residenti e visitatori. L’opera, che comporta un investimento complessivo superiore ai 100 mila euro, prevede il rifacimento della pavimentazione attualmente in parte deteriorata. L’obiettivo è restituire qualità e piena funzionalità al percorso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e identitarie del contesto storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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