Procura dei minorenni con un solo sostituto e diffusione allarmante di droghe sintetiche aperto l' anno giudiziario

La Procura dei minorenni di Messina apre l’anno giudiziario tra preoccupazioni crescenti. La mancanza di giudici e personale rallenta i processi, mentre tra i giovani si diffondono sempre più droghe sintetiche e crack. La situazione è allarmante e richiede interventi immediati.

Il presidente della Corte d'Appello Lombardo ha tracciato l'analisi per il 2026, nel Barcellonese preoccupa la scarcerazione di esponenti mafiosi. Si è parlato pure della riforma come "regolamento di conti." Carenza di giudici e personale, diffusione nel Messinese di droghe sintetiche e crack in particolare tra i ragazzi, la riforma in vista del referendum. Questi alcuni dei temi principali esposti nella relazione del presidente della Corte d'appello Luigi Lombardo in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario nel nostro distretto. "Il buon andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto di Messina" resta confermato, “nonostante le limitazioni operative imposte dai persistenti vuoti di organico del personale di magistratura” - sottolinea in apertura la relazione del presidente della Corte d'appello.🔗 Leggi su Messinatoday.it

