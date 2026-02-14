Droghe sintetiche e pillole di oppiacei In cella il rapper recidivo Malacarne

Emilio Finizio, noto come Malacarne, è stato arrestato in carcere perché trovano droga nel suo appartamento, e questa volta si tratta di sostanze sintetiche e pillole di oppiacei. La polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione a Milano, scoprendo un vero e proprio negozio di droga con centinaia di pasticche e sostanze illegali pronte alla vendita. L’arresto è avvenuto giovedì sera, in collaborazione con il pubblico ministero Paolo Filippini, che ha autorizzato l’intervento. Il rapper, che ha già avuto problemi con la legge in passato, ora si trova dietro le sbarre.

Ancora guai per Emilio Finizio, il rapper di Sassuolo noto come Malacarne. Nella tarda serata di giovedì, gli investigatori della Squadra mobile lo hanno arrestato per spaccio di droga in viale Monza, d'intesa col pm di turno Paolo Filippini: in casa aveva un mini bazar delle droghe sintetiche, nonché centinaia di pasticche a base di oppiacei. Attualmente sottoposto all'obbligo di firma alla stazione dei carabinieri di Gorla Precotto e con precedenti specifici, il quarantaquattrenne era stato coinvolto la notte del 4 febbraio 2018 nell'accoltellamento dell'allora ventiduenne albanese Aldi Shpijati, giovane calciatore nei campionati per dilettanti, alla stazione ferroviaria di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia; in quell'occasione, Malacarne fu accusato di aver passato la lama all'autore materiale del raid e patteggiò 4 anni e 10 mesi di reclusione.