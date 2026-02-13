Adoc Abruzzo attiva lo sportello regionale Salva Debiti per i cittadini di tutto l' Abruzzo

L’Adoc Abruzzo ha avviato lo sportello regionale “Salva Debiti” per aiutare i cittadini a gestire i problemi finanziari. La decisione nasce dalla crescente richiesta di assistenza nelle pratiche di pagamento e di recupero crediti. Lo sportello, aperto a tutte le persone dell’Abruzzo, fornisce consulenza gratuita e supporto pratico. La scelta di attivare questa iniziativa si inserisce nel progetto nazionale dell’Associazione difesa orientamento consumatori, che mira a offrire aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

In programma l'apertura di diversi sportelli in tutto il territorio regionale, rivolti a chi si trova in una situazione di sofferenza finanziaria e sente di aver perso il controllo dei propri conti. Adoc Abruzzo aderisce al progetto "Salva Debiti", un'iniziativa nazionale dell'Associazione difesa orientamento consumatori, da oggi attiva anche in Abruzzo. Il programma riguarda l'apertura di diversi sportelli in tutto il territorio regionale, rivolti a chi si trova in una situazione di sofferenza finanziaria e sente di aver perso il controllo dei propri conti. Di fronte a una crisi economica che morde con forza e a un numero crescente di famiglie che non riescono più a far fronte ai pagamenti, Adoc Abruzzo, che da sempre si occupa di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, offrendo assistenza e consulenza per i cittadini in ogni ambito della vita quotidiana, lancia un segnale di speranza concreto.