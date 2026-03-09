L' Abruzzo protagonista a Bruxelles | formazione delle aziende e promozione delle eccellenze dell’agrifood regionale

L’Abruzzo sarà presente a Bruxelles il 12 e 13 marzo con eventi dedicati al settore agricolo regionale. La partecipazione include incontri istituzionali e attività di promozione delle aziende e delle eccellenze dell’agrifood locale. L’obiettivo è mettere in evidenza le realtà agricole della regione attraverso una serie di iniziative organizzate in occasione della riunione annuale con la Direzione generale agricoltura della Commissione europea.

In programma appuntamenti istituzionali e di promozione dedicati al sistema agricolo regionale, organizzati in occasione della riunione annuale con la Direzione generale agricoltura della Commissione europea “La chiusura del Psr Abruzzo rappresenta un passaggio importante per il sistema agricolo regionale – dichiara il vicepresidente Imprudente – A Bruxelles porteremo i risultati raggiunti grazie alle risorse del fondo Feasr, che hanno consentito di sostenere investimenti, innovazione, competitività delle imprese agricole e sviluppo dei territori rurali. Abbiamo voluto affiancare alla riunione istituzionale con la Commissione europea un programma di iniziative dedicate alla formazione delle nuove politiche europee e alla creazione di nuove opportunità commerciali per le nostre eccellenze agroalimentari”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

